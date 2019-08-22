台北地檢署指揮調查局台北市調處在1月28日破獲的今年最大宗海洛因毒品走私案，起出高純度海洛因磚共242塊，重達94.1公斤，經半年的追查，22日將設立空頭公司夾藏毒品去私的張祐霖及顏坤益依毒品危害防制條例提起公訴。

檢調發現，顏姓、張姓2人在台成立人頭公司，企圖以合法掩護毒品走私，自泰國以海運貨櫃將產自金三角「一帆風順」及「福祿壽」等客製化品牌海洛因磚走私來台以牟取不法暴利。

這個販毒集團事先購入拆卸設備，並多次進口機具，藉此累積公司正常進出口假象。因農曆春節連假期間，國內毒品需求量大，台北市調查處長期監控研判，這個人頭公司今年1月27日自泰國曼谷運抵基隆港之貨櫃至為可疑。

今年1月28日下午4時30分許，調查局會同財政部關務署基隆關及高雄關、及警方等查緝單位在基隆港西岸儀檢站開櫃查驗，於泰國進口之大型機具內查獲夾藏可供約900萬人次吸食，市價恐高達24億餘元的海洛因磚242塊，共計重約94.138公斤。

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(中時 )