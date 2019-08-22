跟美國男籃前往澳洲移地訓練，且準備跟澳洲男籃打兩場熱身賽的美國男籃總教練帕波維奇，22日拿自己馬刺愛徒米爾斯大開玩笑，強調自己威脅身為澳洲主將的米爾斯直接交出澳洲隊比賽計畫，企圖能在熱身賽前夕摸清對方底細。

「米爾斯昨天就把澳洲比賽計畫拿來給我了，如果他不給我的話，我就用他的合約威脅他，他只能乖乖把東西拿出來，當然澳洲主帥萊曼尼斯對此很不高興，」帕波維奇說，「不過我已把澳洲比賽計畫都複印，然後分發給我的球員了。」

想也知道帕波維奇是在開自己愛徒玩笑，畢竟米爾斯已經效力馬刺長達8年，上季更在帕波維奇麾下打滿82場例行賽，場均9.9分、3助攻與2.2籃板，如今將跟愛徒在場上廝殺，帕波維奇當然很想繼續公開發揮他最擅長的帕式幽默。

帕波維奇向來很愛拿身邊的人開玩笑，像是先前「石佛」鄧肯加入馬刺教練團，帕總竟說：「鄧肯對於執教根本一竅不通，我根本不懂為何請他回來！」甚至批評勇士總教練科爾兒子尼克來當馬刺影像分析師，簡直是來馬刺當臥底。

(中時電子報)