水利局長范世億至復盛里老人文康中心前、東山街及永源派出所前、水井街與中興嶺街路口、水井街廟口前等，積淹水點勘查。(陳世宗翻攝)

台中市政府為解決新社區水患，水利局完成「新社區九渠溝滯洪池工程」，近日西南氣流帶來連續豪大雨，九渠溝下游未再發生淹水，顯見滯洪成效。為改善新社區其他排水流域淹水點，市府水利局長范世億日前前往勘查東山街、水井街、復盛里老人文康中心等4處淹水點，因逢大雨更清楚了解積淹水原因，並立即列入規劃檢討，著手改善。

水利局表示，近年氣候變遷，過往九渠溝流域多處既有排洪設施不足，常造成嚴重溢淹，水利局積極取得土地及經費辦理九渠溝滯洪池工程，但去年施工因在槽式設計導致施工移水困難，工程進度嚴重落後。

水利局指出，盧市長上任後督促解決落後問題，成為台中市第一座多功能滯洪池。旱季時，九渠溝滯洪池可作為水源調蓄設施；雨季時，多達9.5萬噸的滯洪量，可減輕下游淹水面積30公頃，保全居民575戶。自滯洪池完工後，淹水已不再發生。

水利局說，新社區其他排水流域仍有積淹水問題，局長范世億至復盛里老人文康中心前、東山街及永源派出所前、水井街與中興嶺街路口、水井街廟口前等4處積淹水點勘查。其中，水井街廟口前積水主要是因排水箱涵有土砂淤塞影響排水，水利局會先行派工清除，打開通水斷面；其他3處積淹水因皆屬道路排水不及的狀況，將立即啟動規劃檢討，逐步排除改善。

(中時 )