「桌球天后」福原愛嫁給「桌球王子」江宏傑，成為江家媳婦，日前她曝光一張一系列和小傑親姊的同框照，曝光了「江家女神」的模樣，大姑江恆亘五官精緻、氣質清新，身材比例纖瘦高挑，重點是完全看不出已經39歲，站在小愛旁邊根本很難察覺她大了弟媳9歲之多，因此登上PTT表特版，之後江恆亘更正式出道，毅然放下「麻辣教師」工作，一圓過去因求學中斷的星夢。

福原愛大姑、江宏傑親姊江恆亘凍齡美貌引發熱議，事實上擁有雙碩士學歷、之前在美國學校當老師的她，出國留學之前就被相中當過模特兒，如今心態變成熟，因此決定圓夢，她今天凌晨在臉書貼出一張自拍照，竟然完全素顏入鏡，透露平常其實就沒什麼在化妝，笑稱這最真實的模樣，很願意上卸妝節目，只可惜現在《康熙來了》收攤了。

39歲才再度闖蕩演藝圈的江恆亘，也藉此分享人生觀，表示「人生就好比卸妝，其實卸下了，也輕鬆了，不用去比較，因為你值得最美的自己」，這張素顏照想當然被讚爆，網友覺得她化不化妝幾乎沒差，自然狀態也超美，直呼「誇張」。

(中時電子報)