臉書與推特兩大全球社群網站日前宣布，針對疑似接受大陸政府資助並對香港反《逃犯條例》示威活動散布不實訊息的虛假帳號處以停權並刪除帳號，引起全球關注大陸海外宣傳活動。而陸官媒中新社日前才剛舉行替陸官方宣傳的帳號招標案，目標要在推特和臉書增加125萬名粉絲，一共花約人民幣245萬元（約新台幣1103萬元）。

從大陸政府採購網查詢顯示，中國新聞社和旗下的中新網16日有兩筆中標公告，分別是「Twitter（推特）帳號推廣政府採購項目」以及「Facebook（臉書）帳號推廣政府採購項目」，這兩個標案的內容分別是以人民幣124.88萬元預算增加推特粉絲58萬、以120.6萬元預算增加臉書67萬粉絲。

圖為大陸政府採購網顯示之「Twitter（推特）帳號推廣政府採購項目」。（圖擷取自中國政府採購網）

中國新聞社，英文名為「China News Service」，簡稱「CNS」，是大陸僅有的兩家通訊社之一。目前，中新社在推特上有兩個賬號，分別為中文賬號「中國新聞社」以及英文賬號「China News 中國新聞網」，前者註冊於2013年，目前有43萬粉絲，後者註冊於2011年，目前有59.2萬粉絲。

雖然臉書與推特等社群媒體在大陸使用仍受限制，但從招標文件中可知，陸官方十分重視海外宣傳。例如推特的招標文件指出，要讓中新社帳號在全球範圍內進行推廣，重點是華人較多的國家及關注中國發展的英語國家和地區；得標者的項目負責人需具備臉書營運經驗8年以上，英文能力良好，有海外學歷人士為佳。

然而在一切「講政治」的大陸，海外宣傳也必須承擔一定的政治風險。根據招標文件，海外推廣工作中出現的錯誤分為3個等級：政治性和政策性錯誤、嚴重技術性錯誤和一般技術性錯誤。政治性和政策性錯誤是指「違背黨和國家的方針、政策、法規和招標人對外宣傳口徑的錯誤以及在承接海外推廣專案全程出現洩密的情形」，若出錯造成嚴重影響，將會撤銷中標資格。

雖然陸官方砸重金海外宣傳，但隨著臉書與推特宣布關閉散播假消息的帳號後，推特還宣布將不再接受國家資助的媒體廣告，並在禁令生效之前，將給國有媒體一個月的時間離開其廣告平台，讓陸海外宣傳踢到鐵板。而臉書則表示將「繼續研究我們同國有媒體相關的政策」，並將密切審查在該公司發布的廣告，以便確定它們是否違反了公司政策。

(中時電子報)