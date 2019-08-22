缺錢花用的47歲張姓男子，21日翻2米高牆進入新竹市1所高中，利用新生在室外上課時，潛入教室翻學生書包，5分鐘竊走20名學生共1萬6千元和7支手機，警方獲報追查花5小時在台中一間旅社逮獲張男。

新竹警五小時逮捕校園大盜。

經查，有竊盜前科的張男，去年11月出獄，缺錢四處借錢未果，趁暑假期間校園人力不足當起校園大盜，3天前鎖定高雄一間高中，偽裝成家長在教室竊走萬元逃逸。

張男犯案後一路北上，到新竹市向親戚借錢遭拒，21日上午9時許行經市區一所高中，打算再幹一票，趁四下無人翻過約2米高的圍牆進入校園。

張男看見一間教室正進行新生訓練，學生陸續走出教室外外出，先躲藏在教室旁，待教室無人時潛入，翻動每位學生的書包，將裡面財物搜刮一空，共竊走1萬6千元與7支手機，而後步行至火車站搭火車逃逸。

警方中午接獲學校報案成立專案小組，調閱各路口與案發地監視器，研判張男搭火車逃往台中，下午4時許在一間旅社逮捕張男帶回偵辦，起出贓款與手機，訊後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

(中時 )