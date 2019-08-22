高雄市長韓國瑜，競選時曾拋出太平島挖石油、要在愛河建「愛情摩天輪」，吸引不少人關注，先前韓曾表示已有和外國廠商接觸，且有意願來投資愛情摩天輪。對於外界質疑進度沒消息，高雄市經發局昨表示，「8月底一定會開說明會，邀請美、英、法及台灣的企業參加」，也會邀請都發局等相關部會一起與會。

韓國瑜曾在競選時提出興建愛情摩天輪，將在8月加入這項計畫，包括美國1家、英國1家，以及法國1家。並於6月底時召開記者會，主動表示摩天輪一直有在接觸，據經發局連絡，有3家外國廠商對於在愛河上面架一個摩天輪有高度興趣，並會在8月加入這項計畫。

但外界質疑8月都快過完了，怎麼還沒有消息？對此，高雄市經發局強調，8月底一定會開說明會，邀請美、英、法及台灣的企業參加。

經發局副局長高鎮遠表示，一切計畫都在進行中，目前已委託專業機構進行基地分析評估，並盤點愛河邊與高雄港邊適合開發的土地，由於興建地點的腹地不能太小，也會邀請都發局等相關部會一起與會，提出專業建議。

(中時電子報)