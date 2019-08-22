儘管美國聯準會已在7月降息1碼，出手挽救放緩的經濟局勢，不過礙於川普政府大減稅、國家支出不斷膨脹等因素，2020財政年度美國預算赤字就有可能飆破1兆美元，較年初預估的還要快上2年，

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）、《時代雜誌》（TIME）報導，美國國會預算處（Congressional Budget Office，CBO）21日發布報告，顯示美國預算赤字膨脹速度加快，預估2019財政年度的赤字將達9,600億美元，2020年度赤字將超過1兆美元。

值得注意的是，CBO今年1月預估今年度赤字額僅為8,960億美元，明年度赤字額為8,920億美元，至少要到2022年預算赤字才有可能到達1兆美元，換句話說，美國預算赤字破兆已提前2年達陣，這也是2012年美國經濟自金融危機復甦以來，預算赤字首度超過1兆。

報告說，預算赤字飆升，主要來自於以下幾個原因，包括本月初國會通過的預算法案，同意聯邦政府支出增加3,200億美元，並且凍結未來2年的22兆美元舉債上限，以避免聯邦政府10月再度關門大吉，不過這項法案恐讓美國在未來10年預算赤字飆到1.7兆美元。

此外，賑災、邊境安全的支出將額外增加2,550美元預算赤字，以及川普自上任以來推動的1.5兆美元減稅政策，都讓國庫收入持續減少、支出繼續增加，加以人口老化，未來10年美國在社會福利的支出也會比現在更高，讓赤字的情形雪上加霜。

CBO 主席史威格（Phillip Swagel）悲觀表示，美國財政前景「充滿挑戰」，控制情勢惡化，他建議國會議員在稅收及支出政策方面做出重大改變，設法讓收入增加，降低原先預估的支出數額。

美國自10月1日進入2020財政年度。川普2016年競選總統期間曾承諾將縮減政府赤字。

(中時電子報)