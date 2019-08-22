台中市警第六分局何安派出所員警吳孟霖，於日前接獲日籍旅客到派出所報案稱，其將手機遺忘在剛所搭乘之計程車上，並遞給警方1張下車時計程車司機所開立之收據，希警方能藉此線索幫忙尋回；在員警積極協助下，很快地就找到該部計程車，立即聯繫司機，幫助日籍旅客尋回遺失手機，日籍旅客對於警方如此熱心積極的幫忙表示非常感激。

經警調查，該數名日籍旅客三五好友相約一塊來臺旅遊，晚間搭乘計程車欲入住飯店時，其中1位日籍旅客突發現其忘將手機遺落在剛所搭乘之計程車內，趕緊到派出所報案，警方依其所提供之收據，憑靠著收據上的車牌號碼，查詢系統得知該部計程車司機之聯絡方式，經聯繫確認後，司機立即將手機送到派出所歸還。

警方指出，日籍旅客來台旅遊，發生手機遺失案件，本憂心重重，見其手機失而復得，頓時笑顏開懷，直向警方與計程車司機道謝，感謝臺灣警察積極為民服務之熱枕，讓他們來臺旅遊，感受到溫馨的人情味，留下美好難忘的回憶。

(中時 )