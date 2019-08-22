朱立倫。（翻攝朱立倫臉書）

朱立倫臉書PO出悠遊曼哈頓的草莓蛋糕照片。（翻攝朱立倫臉書）

被外界視為國民黨總統參選人韓國瑜理想副手人選之一的前新北市長朱立倫，目前正在家人美國休假充電，昨天PO出在紐約曼哈頓漫步街頭的悠閒心情及照片，還自曝是「草莓控」，PO不到24小時，已有上萬人按讚。

儘管全篇PO文呈現輕鬆的暖男風，朱立倫也敘述「不必在乎外界看法，進行想做的事、揹著獨一無二的故事、相信總有一天會把夢想實現。」的感受，許多網友肯定他的能力、歷練及氣度，期待他早日歸來「做男主角」，也有人要他趕快回來幫韓國瑜；另有人要求他別光PO自己照片，希望他PO太太高婉倩的照片，也有人和他分享遊紐約或吃草苺的經驗。

朱立倫PO文內容如下：

【 散步曼哈頓，午茶草莓控 】

紐約這顆大蘋果，迷人地方不單只因她是世界中心，那麼龐大的金融、商業、文化正在運作；其實真正的魅力在於最細微的生活步調：

「每一個人在紐約，都可以完全做自己，都有一片舞台。」不必在乎外界看法，進行想做的事、揹著獨一無二的故事、相信總有一天會把夢想實現。

我今天一路從洛克斐勒中心，沿著第五大道，走到廣場飯店、中央公園的轉角，再繞過去時代廣場。就算短暫待下，空氣中都聞得到自由氣味。

我想起當時唸書時期，在紐約過著平常自在的生活。我還記得，那時候國際學生中心提供一美元的票，雖然不能奢望以這樣的票價看到豪華歌劇，但有些小劇場在外百老匯（Off Broadway）也相當不錯。

今天最後一站是 Harbs !

很多人都會去Chelsea分店，但SoHo分店空間更寬廣。這間店經典款是水果千層蛋糕，但猜猜我點了什麼？我選擇了草莓海綿蛋糕、草莓泡芙千層蛋糕！是，都是草莓。身為草莓控，有草莓我都給九十分以上。

歡迎大家跟我分享照片，到紐約你都會去哪些地方？有沒有什麼建議？

(中時 )