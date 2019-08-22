林右昌和主持人周玉蔻(左)約定3個月減重後在回來上節目。（電台提供）

基隆市長林右昌今天在電台接受周玉蔻節目專訪，主持人問到國民黨總統參選人高雄市長韓國瑜認為控遭到國家機器監控。林右昌說，蔡總統和民進黨不會去做這種事，只有威權時代才會有，以他自己而言，行得正、做得直，沒有什麼不可告人的事，一點不擔心被監控。

林右昌近來年輕帥照被挖出神似男星，與現在的福態形成強烈對比，林右昌說大家關心他的身型變化，希望也能看到基隆更多改變，現在已經在運動吃減肥餐，約定三個月後再回來上節目，周玉蔻還戲稱要他和王力宏一起來，「還要站著受訪」。

對於近來掀起批公文大戰，林右昌直呼很無聊，直言批公文是最easy的事情，自己一星期批300件公文，每一份都親筆簽名，做市長最重要是領導做出明快決定，否則下面推來推去，不知道怎麼做，扛起責任給屬下明確方向，不是蓋章或批「可」就好了。

林右昌表示，初上任時為快速掌握基隆市政及政策執行情況，所有公文都要送進市長室親批，前半年沒有晚上11點沒辦法離開辦公室，有時候最晚到兩點才回家，強調身為縣市長365天全年無休，就連他的副市長也忙的要死，根本沒有分平日和假日。

林右說，接任時基隆負債接近50％，就快要破表，不像過去把問題丟給中央，讓中央認為只是去要錢，他是帶著解決方案計畫跟馬政府爭取到預算支持；而婉拒黨內盼他繼續兼黨主席，光每天都有處理不完的市政問題，一心無法二用，而且他是一天當三天用，拚了命在幹。

對於韓國瑜能源政策為有條件同意重啟核四，被新北市長侯友宜指為假議題。林右昌說，他和侯友宜分屬不同政黨，但上任後兩城市仍有實質合作，不久前才進行小卷行銷合作，至於核四已經封存，燃料棒也陸續送出國外，同意侯的假議題看法。

(中時 )