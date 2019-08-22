網友湧入陳麗娜臉書留言。(翻攝陳麗娜臉書)

高雄市長韓國瑜自爆車子可能被裝追蹤器，遭國家機器監控後，國民黨高雄市議員陳麗娜上節目時對外表示，是車廠檢查引擎時發現的，但遭高雄市新聞局長王淺秋澄清表示，市長講的是懷疑被裝追蹤器，且追蹤器不在引擎蓋內，對陳所言無法評論。對此，網友們湧入陳麗娜臉書，要求陳拿出追蹤器的照片，否則出面道歉。

網友今紛到陳麗娜臉書留言說，「跪求照片」、「你說過有照片的影片，很多人都有備份!!別說你沒說過」、「東西呢？照片呢？拿出來幫韓國瑜好嗎？」、「追蹤器交出來，不可以隨便唬爛」、「要說謊才能當政治人物嗎？」、「敲碗等追蹤器」。

還有網友說，「請議員把市長追蹤器的照片秀出來，否則要出面道歉，市府發言人已說沒有，不知妳那裡是怎麼回事要問妳，一個政治人物要為自己說過的話負責」。

高雄市長韓國瑜自爆車子可能被裝追蹤器，痛斥遭國家機器監視後，陳麗娜在電視節目上說，韓的車子引擎蓋內裝有追蹤器，未料，高雄市新聞局長王淺秋昨開記者會澄清，陳麗娜的臉書因此遭網友湧入，幾乎每一篇PO文都有留言，要求陳拿出證據，證明有追蹤器。

(中時電子報)