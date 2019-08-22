國民黨立院黨團接獲深喉嚨以總統府信封郵寄爆料，爆料走私私菸經費可能來自「特勤小金庫」，且私菸用途是用來贈送友軍以及餽贈長官。此外，爆料內容也羅列總統府高官抽菸名單以及在總統府抽菸的詳細地點，國民黨團總召曾銘宗要求檢調介入調查，到底有沒有涉及圖利罪嫌。

國民黨團公布總統府癮君子名單，包括總統辦公室編審蔡立民、總統府秘書長辦公室主任游尚儒、總統府秘書長辦公室參議謝博任、總統府副秘書長劉建忻、總統府發言人黃重諺及丁允恭、總統府第三局長李南陽還有政風處長蕭湘寧，爆料內容更點明以上所有人在總統府的哪些場所抽煙。

國民黨費鴻泰質疑，「不知道這個名單是不是就是他們巴結的長官名單？要共同去查證，如果是，就不是那麼簡單了。」

曾銘宗指出，根據爆料者資料的詳細程度，他們相信檢舉的真實度很高，因此國民黨團要求政府公布團購10009條菸的所有姓名跟數量，且儘速公布所有的金流；也請檢調介入調查，到底有沒有涉及圖利罪嫌。

國民黨立委賴士葆表示，蔡英文總統明顯要把總統府跟這個案子切割，讓檢調怎麼查就是不能查總統府，檢調不可以按照總統府設計的靶，把責任都推給軍人，不可以有「刑不上總統府」的先入為主想法，什麼都查，就總統府不能查，這樣人民不能接受。

賴士葆質疑，檢舉函很清楚指出有一個「小金庫」，有一部份還是來自國務機要費，國務機要費是總統府秘書長在管的，因此監察院審計部應該也要調查，查明這筆小金庫是如何使用，剩餘多少錢，只是用來買菸？有沒有做其他壞事？檢調也應該查清楚。

國民黨立委林奕華表示，總統府現在都把責任推給國安局、華航，會不會如前總統陳水扁所言，最需要負責的就是總統府秘書長陳菊？檢調辦這件案子最大的「石頭」，是不是就是陳菊？是不是要把陳菊搬開，才能讓案情水落石出？

(中時 )