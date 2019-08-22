前國民黨主席洪秀柱，日前接受網路節目專訪，在節目中評點對位政壇人物。當主持人問到對前總統馬英九的看法時，柱柱姐無奈嘆一口氣，表示被人家欺負。當主持人在問是否對年輕時的馬英九一見傾心時，柱柱姐淡定回應，「沒有」，因為不是她的菜。這番回應，當場讓主持人大笑！

洪秀柱日前接受網路節目《鄉民大會》，當節目談到對政壇人物的評論時，主持人郭子乾拿起馬英九的圖像，洪秀柱一看到馬英九，立馬「唉」的嘆了一聲，表情有點無奈說著：這一位喔…，此時，郭子乾馬上表示，「柱柱姐，妳這個嘆了一聲，是怎麼一回事」，洪秀柱意有所指的回了一句：謙謙君子，君子欺之以方！

洪秀柱再表示，馬英九在30年前是奶油小生，現在皺紋眼袋都出來，是老生了！不過，洪秀柱強調，馬英九年輕時真的迷死很多人！當郭子乾詢問，是否當時柱柱姐有對馬英九一見傾心時，只見洪秀柱淡定回應，「沒有，不是我的菜」！這番超酷發言，讓人見識到柱柱姐的魅力！

(中時電子報)