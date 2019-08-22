包括知名畫家歐豪年在內的多位新銳藝術家，不滿「全球華人藝術網」利用辦理文建會「台灣百年藝術家傳記」電子書、「台灣新銳藝術家特輯」機會，騙藝術家簽署授權同意書，如同賣身契，向台北地檢署控告藝術網負責人林株楠及員工等人，北檢偵查後，22日依詐欺罪將林株楠等人提起公訴。

歐豪年等新銳藝術家是在2018年10月間向北檢提告，指控全球華人藝術網因利用辦理文建會2011年「台灣百年藝術家傳記」電子書機會，騙取歐豪年等21名藝術家簽署授權同意書，讓藝術網取得代理銷售作品。另林株楠於2015年辦理文建會「台灣新銳藝術家特輯」機會，騙200多名新銳藝術家簽下同意書無償讓渡權利、騙取作品著作權，如同簽下「終生賣身契」，估計損失金額超過5億。

北檢在今年1月23日對林株楠的公司及住處進行搜索，並向台北地院聲請羈押禁見林株楠獲准。檢方經半年偵查後，依詐欺罪起訴林株楠等人。

(中時 )