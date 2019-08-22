秋天氣侯怡人，是旅遊的好季節，2019台灣國際旅展將於8月23日至25日在台北世貿一館登場，近期韓幣大貶值，正是旅韓好時機，易遊網抓準時機，推出韓國三日自由行，只要8988元起，還是中秋連假出發免請假。此外，只要在旅展期間下單，不限金額均贈限量新淨界速效滅菌液隨身瓶。

易飛網指出，近期由於日韓貿易戰、中美貿易戰等影響，韓幣一路貶值，比照三個月前，若兌換新台幣5萬元，如今足足增加一張愛寶樂園門票與一趟汗蒸幕的費用，正是旅韓好時機。易遊網推出多項韓國遊程，包括釜山、首爾等地自由行，現場報名每人還能再折500元、拿好禮。

易遊網還推出其他多種遊程，如北海道秋風趣五日遊只要3萬2800元起，第二人現折2000元、金秋北疆十二日專案價4萬9900元起，第二人現折4000元、曼谷五日自由行1萬1500元起、東京五日自由行1萬3900元起（含稅），另外還有「廉航獨家、單程未稅」專案，飛澳門只要899元起、沖繩1799元起、曼谷915元起、越南191元起。

易遊網也推出適合樂齡族的遊輪行程，如2020盛世公主號四到六日遊，早鳥優惠二選一，內艙第二人團費半價或最高減免1萬元，第三與第四任最低優惠價下殺7900元起、寶瓶星號三日遊航行石垣島，最低只要3999元起。

易遊網表示，若至旅展現場刷指定銀行信用卡，包括國泰、台新、星展、匯豐、玉山等，均可享刷卡滿額好禮，有興趣的民眾可到旅展現場一探究竟，也可先上易遊網官網查詢詳細資訊。

(中時 )