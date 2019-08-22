北韓發言人今天表示，美國近期試射中程巡弋飛彈、計劃於朝鮮半島部署F-35戰機及攻擊性軍事設備是「危險」的舉動，可能在這個區域「觸動新的冷戰」。
根據北韓官方中央通信社（KCNA）報導，外交部發言人表示，北韓在對話和談判中的態度維持不變，但稱「伴隨軍事威脅的對話，我們毫無興趣。」
聲明中補充道：「危險和不尋常的軍事舉措現在正在進行，那可能引發朝鮮半島及區域新一波冷戰。」
自美國總統川普和北韓領導人金正恩2月在越南河內的「川金二會」失敗後，美國和北韓雙方工作層級的對話至今仍未重啟。
川普和金正恩6月在兩韓邊界再度會面，並同意重啟談判。
在停留日本討論北韓的非核化後，美國領導與北韓間工作層級對話的北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）20日起就在首爾。
畢根說：「我們已經準備好，一旦我們收到北韓的消息，就會盡快重啟談判。」
北韓中央通信社的聲明也呼應，北韓一再抗議南韓進口F-35匿蹤戰鬥機等高科技武器，並將F-35戰機稱做是「嚴重的挑釁」。
美國五角大廈19日表示，他們正在測試地面發射，射程超過500公里的巡弋飛彈，這是美國退出中程核飛彈條約（INF）後首度展開相關試射。
北韓最近幾週已經發射數枚短程飛彈，理由是要加強自身安全。
(中央社)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。