北韓發言人今天表示，美國近期試射中程巡弋飛彈、計劃於朝鮮半島部署F-35戰機及攻擊性軍事設備是「危險」的舉動，可能在這個區域「觸動新的冷戰」。

根據北韓官方中央通信社（KCNA）報導，外交部發言人表示，北韓在對話和談判中的態度維持不變，但稱「伴隨軍事威脅的對話，我們毫無興趣。」

聲明中補充道：「危險和不尋常的軍事舉措現在正在進行，那可能引發朝鮮半島及區域新一波冷戰。」

自美國總統川普和北韓領導人金正恩2月在越南河內的「川金二會」失敗後，美國和北韓雙方工作層級的對話至今仍未重啟。

川普和金正恩6月在兩韓邊界再度會面，並同意重啟談判。

在停留日本討論北韓的非核化後，美國領導與北韓間工作層級對話的北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）20日起就在首爾。

畢根說：「我們已經準備好，一旦我們收到北韓的消息，就會盡快重啟談判。」

北韓中央通信社的聲明也呼應，北韓一再抗議南韓進口F-35匿蹤戰鬥機等高科技武器，並將F-35戰機稱做是「嚴重的挑釁」。

美國五角大廈19日表示，他們正在測試地面發射，射程超過500公里的巡弋飛彈，這是美國退出中程核飛彈條約（INF）後首度展開相關試射。

北韓最近幾週已經發射數枚短程飛彈，理由是要加強自身安全。

(中央社)