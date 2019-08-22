為了聲援香港反送中運動，網友效法過去的「冰桶挑戰」，在臉書發起Eye For Hong Kong Campaign，用右手遮起右眼，象徵在活動中被布袋彈射爆右眼的女子。

元朗白衣人毆打反送中黑衣市民事件在8月21日滿一個月，香港網民於當天晚間8時起發動活動，呼籲動用網路力量，響應南韓藝人金義聖的行動，串連全球。

曾演出「屍速列車」的金義聖向來關注社會議題，他之前在Instagram和臉書（Facebook）張貼支持香港反送中運動的文章，以及STAND WITH HOHG KONG等圖片，因此遭到中國網民攻擊，但他沒有因此退縮。

他昨天在臉書和IG發起活動，呼籲網友一人一照片，把遮起右眼的照片傳到[email protected]，他會在收集統整後，透過IG帳號發布。

金義聖在臉書表示：「香港人民正為了自由和民主奮鬥，然而，示威活動變成延長賽、警察暴力，以及對於未來的不安等，讓民眾越來越倦怠。從自身過去的經驗可以知道，當我們正獨自奮鬥時，來自遠方的關心和溫情是多麼令人鼓舞。」

他表示，希望傳遞訊息，讓香港市民知道「你們並不是在獨自奮鬥」，因此發起這項運動。

金義聖指出，用右手遮住右眼的手勢，除了象徵那名受傷女子，表示反對暴力鎮壓之外，也代表全世界都在看著香港，有雙重含義。

他最後表示，要藉此呼籲北京，中國是一個大國，應該展現大國風範。大國不應該以力服人，而是應該用寬容來感召海內外國民。北京絕對不要讓香港民眾的未來變得不幸，而是不管香港未來變成如何，都能夠去包容，才能堪稱是大國、堪稱是強國。

金義聖的活動隨後受到香港網民響應，並演變成冰桶挑戰，呼籲網友把照片上傳臉書、IG、推特（Twitter）、Reddit等，標註至少3名香港朋友及2名海外朋友接棒，且標註#Eye4HK、#EyeforHK、#NoPoliceBrutality、#FreeFromFear、#DemocracyForHK等關鍵字。

包括香港眾志祕書長黃之鋒等已加入活動。金義聖也在IG上傳民眾寄給他的照片，表示照片不斷湧入，包括南韓、香港、台灣網友都積極響應。

(中央社)