創世基金會除了提供植物人照護服務外，也提供到宅服務，但志工人數長期不足，如創世台北院每月服務近90人、僅靠10名志工協助護理師，案量負擔大、也無法進一步提供更多服務量能，創世基金會呼籲更多有志青年投入志工服務。

擔任創世到宅服務志工已經8年的蔡青佩是少數的青年志工，她回憶，小時候奶奶很照顧她，直到她唸大學時奶奶因病臥床，自己卻因學業、工作一直沒有機會回去照顧她，工作1年後奶奶就去世，自己十分自責，因此工作不久就投入創世擔任到宅志工。

蔡青佩形容，擔任志工就像「出國」一樣，每次的服務都是坐上車後至一個沒有到過的地方，協助植物人或長期臥病者洗澡，「就像出國一樣是個特殊的體驗」，每次擔任志工都會有不同的感受，她也更珍惜工作、生命與周遭的人，呼籲更多有體力、有時間的青年朋友一同來擔任到宅服務志工，讓更多長期臥病者有被服務的機會。

據統計，每年創世服務的個案約2千人，開辦到宅服務至今已逾9千人接受服務。創世基金會台北院院長姜素鈺表示，創世除了提供植物人安養服務外，也有到宅服務，而到宅服務重點項目之一為「原床泡澡」，讓個案不用移動到浴室，就可以潔身沐浴。目前台北院每月服務近90人、僅靠約10名志工協助，人力實屬不足，希望有體力的民眾一同加入創世基金會的到宅服務。

愛心專線可洽：(02)2397-0101＃263。

(中時 )