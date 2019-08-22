2020總統大選，民進黨確定派出總統蔡英文角逐連任，國民黨則由高雄市長韓國瑜參選。然而，近日韓國瑜民調有逐漸下滑的趨勢，資深媒體人錢震宇認為，韓近期民調不如預期，他認為關鍵就在於「信心度不足」，信心缺乏讓部分支持的群眾轉為觀望，導致沉默螺旋效應，相互影響的作用也直接反映在外界對於韓國瑜看好度上。

去年九合一大選，韓國瑜掀起「韓流」，不僅所到之處都出現「國瑜夜市」、「貪食蛇」的盛況，更一舉將高雄從綠地變藍天。然而，韓上任後被外界持續以放大鏡檢視，近日更爆發打麻將風波、追蹤器事件，進而影響到韓國瑜民調，從最近的民調來看，韓國瑜民調已逐漸下滑。

對此，錢震宇在《NOWnews》名家論壇中指出，韓上任後個性及作風未改變，月前又通過初選成為國民黨總統提名人，本該眾星拱月、全黨挺一人，但近期開出來的民調不如預期，關鍵就在於「信心度不足」。錢認為，信心缺乏讓部分支持的群眾轉而觀望、不語，導致沉默螺旋效應，這種相互影響的作用，直接反映在外界對於韓國瑜看好度上。

「外界對韓國瑜的信心，與郭台銘仍無法整合有關」。錢提及，已看不見韓在競選市長時期，「大聲喊話、用力行銷」的態度，市民是看到韓可改變一切的魄力、可一掃陰霾、撥雲見日的能力，所以選擇支持。他認為韓要參選總統，該展現強大的信心與魄力，「應該要讓民眾相信我可以，而不只是我願意」，這點才是韓的當務之急。

最後錢震宇提及，選總統絕對不能單靠一個人或一個黨，政黨生存是命懸一線，任何私心的念頭都不利於這個黨，「要民眾對韓國瑜有信心，國民黨應該先對韓國瑜有信心」。

(中時電子報)