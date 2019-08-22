大陸掃黃打非辦：將加大網路文學整治力度 11:072019/08/22 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經濟通報導，2019年以來，針對網路文學領域的低俗色情等問題，大陸「掃黃打非」部門大力組織開展專項整治，並宣布將進一步加大整治網路文學的力度。 截至7月底，根據群眾舉報和監測情況，大陸全國「掃黃打非」辦公室轉辦涉嫌傳播低俗色情甚至淫穢內容的網路文學網站、APP、微信公眾號和作者線索347條，部署各地積極查處。根據這些線索，已查辦刑事案件10起、行政案件67起。此外，約談網站70餘家，責令整改。 (工商 ) #網路文學 #文學 #網路 #大陸 #掃黃 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港問題激化民共對立 04:102019/08/18 時論廣場 北京對台政策 不再顧慮美國 04:102019/08/18 時論廣場 美控陸「盜竊知識產權」 陸官媒批：無中生有 09:492019/08/18 兩岸 後山文學營落幕 小文青滿載而歸 04:102019/08/19 地方新聞 台灣經濟的罪人 04:102019/08/19 時論廣場 辣台妹撿槍亂射苦了老百姓 04:102019/08/20 論壇廣場 寶德增資不順 韓多晶矽廠也傳破產危機 04:102019/08/20 產業．科技 《通信網路》台北國際自動化大展，友訊秀工業級網路解決方案 12:332019/08/20 財經 投審會：H1赴陸投資大減 貿戰讓台商打退堂鼓 19:162019/08/20 財經 富比士公布大陸100名人榜！周董攀回第5名 范爺4屆榜首被踢出 19:532019/08/20 娛樂 兩岸熱門新聞 東協智慧城市展 泰方撤我展館名 - 兩岸 - 旺報 陸美關係緊張 眾多大陸留學生棄美留英 - 兩岸 - 工商 揪出內鬼 港機管局解僱2員工 - 兩岸 - 旺報 美正式售台F-16V 將與F-35協練 - 日報 陸093A核潛艇靜音 1碼外110分貝 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。