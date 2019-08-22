經濟通報導，2019年以來，針對網路文學領域的低俗色情等問題，大陸「掃黃打非」部門大力組織開展專項整治，並宣布將進一步加大整治網路文學的力度。

截至7月底，根據群眾舉報和監測情況，大陸全國「掃黃打非」辦公室轉辦涉嫌傳播低俗色情甚至淫穢內容的網路文學網站、APP、微信公眾號和作者線索347條，部署各地積極查處。根據這些線索，已查辦刑事案件10起、行政案件67起。此外，約談網站70餘家，責令整改。

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