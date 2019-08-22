鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平明（23）日將在823砲戰紀念公園同框，被視為將結盟成功。柯文哲今（22）日表示，台灣社會有這個需要，他們就看能不能創造這個組合去符合那個需要、期望與要求，未來他們可能要思考看看，還要去努力。

郭柯王明天將同框，媒體詢問是郭要做最大連結？柯文哲表示，他剛看了媒體，覺得其實這是滿自然的一件事，823砲戰在過去台海50年是最重要的事，也因為打贏這場仗，讓台灣穩定到今天，這重要的歷史事件每年都有固定舉辦活動，兵役局發這請帖給人家，「人家來參加，我們就表示樂觀其成。」

至於3人會先私下談？柯則說，人那麼多要談什麼，大概就很簡單紀念活動，他看只有簡單的音樂會吧，然後他後面都有排形成了，也就沒有了。

媒體問及，今年是第1次邀請郭王，這是達成共識了嗎？柯表示，坦白講有時他請帖發給大家，人家要來，就順其自然就好。

針對3人同框，被外界視為結盟成功，柯文哲說，純粹從選戰技術考量，一般來講，單一選區，只有第1、2名，第3名很快被邊緣化，可是在過去這半年多，很明顯可能因為討厭藍綠很大一塊，所謂第3組就有空間存在，台灣社會有這需要，他可了解，但能不能去符合那個需要是另一回事。

他說，不管什麼樣組合，能不能創造一個組合可符合社會的需要，且整個社會大多數台灣民眾能接受，這是另一回事，他們都能看得出來，但是不是真能達到期望跟要求，未來的時間，他們可能要思考看看，還要去努力。

媒體追問，上次同台是因為消息走漏而破局，這次由郭辦發聲明，事要拿回主動權？柯回應，他順其自然，也沒什麼意見，並重申「若台灣社會有這個需要，我們就去創造符合需要的組合，這我們要去思考。」

那3人未來2周會有那些合作？柯僅說「我也不曉得」，會不會趕在9月前有結論？柯長嘆「唉，還是4個字，順其自然，自然就好」另外823公園是否宣示3人共同走向未來？柯反問媒體「你這麼厲害，會穿鑿附會。」

郭柯王結盟有譜！？823紀念活動將首度合體

(中時 )