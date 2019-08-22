今年大聯盟用球真的很彈！「彈力球」爭議不斷浮出檯面，韋藍德（Justin Verlander）、田中將大、沙巴西亞(CC Sabathia)等人都曾公開討論比賽用球好像「怪怪的」。更有美媒直指大聯盟已連續37天有球員單場雙響炮，本季更有17位球員累計超過30轟，這些都一再證明彈力球不只是假議題。

今年全壘打滿天飛，賽揚獎強投韋藍德在明星賽前就曾砲轟大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）為了增進攻擊數據亂用彈力球，痛批大聯盟把所有比賽都變成一場笑話。洋基老將沙巴西亞也曾表態，「部分同意韋藍德的看法。」田中將大同樣附和今年的球握起來「感覺不一樣」。

美媒《今日美國》報導，第一句話就以「還需要更多彈力球的證據嗎？」做開頭，今日賽前統計大聯盟已連續37天至少有1名球員雙響炮以上，上次沒有出現雙響炮要追溯到7月15日，期間37天中有113人次敲出單場2支全壘打以上，而其中僅有9天是只有1位球員雙響炮。

過去大聯盟的紀錄是2016年連續20場有雙響炮，今年直接將記錄刷新至37場，除此之外今年更是打者追逐全壘打數的一年，葉利奇（Christian Yelich）季前廣告誇口要敲50轟，當時許多人僅將此當作廣告噱頭並不在意，不過如今貝林傑（Cody Bellinger）、卓奧特（Mike Trout）兩人以42轟並列全壘打王，葉利奇41轟緊追在後，超級新人阿隆索（Pete Alonso）更在菜鳥年以40轟不斷刷新國聯紀錄，50轟看來不算遙不可及，目前更有多達17位球員累計30轟。

今年共有346次單人單場雙響炮以上，是歷史第3高，僅次於2017年的396次及1999年的362次，今年球季尚未結束，「彈力球」仍持續影響著球員。

(中時電子報)