嘉義地檢署偵辦吳姓、陳姓夫妻檔涉嫌地下匯兌，經手金額高達80億元，檢調扣得現金2億4千萬餘元，帶回吳姓台商夫妻調查後向嘉義地院聲押2人，遭嘉義地院認為逮捕程序不合法當庭釋放。檢方提出抗告，昨晚再度傳喚吳姓夫妻，二度向地院聲請羈押，院方將在今天開庭審理。

嘉義地方法院庭長兼發言人洪嘉蘭昨天表示，依刑事訴訟法第88條第3項第2款之準現行犯規定，認為被告2人持有贓物，進而逮捕，但被告2人在受逮捕前的數小時，為調查站人員控制，不可能有違反銀行法之相關犯行。且扣押2億4千萬無法認定是犯罪所得，證據也無法確認上次違反銀行法的犯罪時間與逮捕時間是否密接，所以不符合準現行犯無令狀逮捕的規定，因此才當庭釋放。

但嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊指出，法院對準現行犯的認知與地檢署不同，尊重法院見解，仍會抗告。吳男委任律師則強調，吳男在中國經商多年，趁人民幣漲價時以地下匯兌的方式匯回台灣，替其他台商匯兌也是出自幫忙心態，觸法的地方吳男皆坦承，也願意配合檢方調查。

但檢方不服提出抗告，為了鞏固事證，昨晚二度傳喚吳姓夫妻製作筆錄，又向院方聲請羈押，地院將在今天進行審理。

(中時電子報)