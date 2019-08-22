▲形態有如貓的瀕危野生動物石虎，為強化保育，林務局今年首度試辦獎金給付的「友善石虎生態服務給付試辦方案」。（南投林管處提供）

台灣瀕臨絕種野生動物-石虎，近年保育狀況備受國人關注，農委會林務局近期核定「友善石虎生態服務給付試辦方案」，將率先在苗栗及南投試辦，包括友善農地、社區巡守、家禽危害通報等項目，都可申請獎勵金。

石虎以前曾廣泛分布在全台灣低海拔山區，但現在卻僅在苗栗、台中及南投有少數族群；目前野生石虎族群面臨許多威脅，包括生存環境與人類的生活範圍有高度重疊，人類過度的開發造成石虎棲地喪失及破碎化。

南投林管處長李政賢表示，這些出現瀕危野生動物的私有地，民眾也都希望能善盡保育之責，以免僅存棲地逐漸消失；但農民或地主卻可能得面臨農產減收、土地利用受限等相關問題，為讓農民或地主不再認為保護瀕危野生動物是不可承受之重，進而願意共同守護棲地、支持各種友善生態的作為，讓人與石虎共存共榮，因而促成林務局研擬生態服務給付方案的初衷。

今年首度試辦的「友善石虎生態服務給付試辦方案」，分為下列3種，歡迎南投地區符合資格的民眾或團體可向相關單位申請：

1.友善石虎農地給付：單一土地面積1分地以上，不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，符合農藥安全檢出範圍，每公頃核發2萬元獎勵（於108年8月30日前，向南投縣中寮鄉公所申請）；若再配合縣府架設自動相機監測，並在3個月內拍攝到石虎出沒，每個案區域再核發1萬元獎勵金，每年申請1次為限。（本項試辦地點：南投縣中寮鄉）

2.巡守：社區團體成立巡守隊，巡守石虎棲地、通報及協助拆除違法獵具、宣導石虎保育、協助設置家禽場域圍網等保育工作，每年核發6萬元獎勵金（於108年8月30日前，向南投縣中寮鄉公所申請）；若巡守範圍內架設自動相機，3個月內拍到石虎影像，再發給10萬元獎勵金，每年申請1次為限。（本項試辦地點：南投縣中寮鄉）

3.通報家禽危害：放養家禽場域若疑似石虎入侵危害家禽，不傷害石虎且立即通報縣府處理（縣府林務保育科（049）223-5556），經縣府勘查有危害事證，先發給3千元獎勵金；若配合監測並在3個月內拍攝到石虎，再核發1萬元獎勵，每個場域以1次為限。（本項試辦地點：竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉）

林務局期望透過試辦友善石虎生態給付，獎勵在石虎棲地採友善農法耕作的農友、參與棲地維護的社區團體，以及配合石虎監測通報的家禽飼養戶，藉由正向的獎勵，進一步增加轉型友善生產及棲地維護的誘因，鼓勵民眾共同營造優質棲地，也讓熱血投入保育的在地朋友持之以恆，同時鼓勵更多居民自發維護生態環境，繼而支持石虎保育，以我家附近有石虎為榮。

南投林區管理處也呼籲民眾透過購買友善農產品、謹慎駕駛、推廣保育觀念等方式，共同守護生活、生產、生態「三生共好」的淺山環境，讓野生動植物能安心繁衍並與人類和諧共存，創造保育與經濟雙贏的契機。

(中時 )