檢警破獲誘騙民眾以房申貸的詐騙集團，查扣該集團幹部代步用的5輛雙B名車。（袁庭堯攝）

更新內容15:00)有詐騙集團故意取名「玉山」、專門誘騙民眾以房地產抵押借貸，不少被害人誤以為是玉山銀行相關企業，貸款後立刻背上數百萬債務及高額利息，還不出來房子還被法拍，悲慘故事曾在臉書「爆料公社」曝光。高雄地檢署日前指揮專案小組北、中、南聯合大搜索，一舉破獲詐騙集團大本營，逮補15名嫌犯，其中6人涉嫌加重詐欺罪、遭高雄地院羈押禁見。

警方調查，以鄭姓男子為首的詐騙集團開設「玉山國際財富管理顧問」、「玉山資產行銷有限公司」，讓被害人誤以為是玉山銀行關係企業，透過「專員」的話術遊說，以房子抵押貸款。被害人申貸後才發現，竟然是向地下錢莊借高利貸，利息高達30％，每月須償還數萬元的高利，一旦還不出房子隨即會被聲請法拍。

有被害人不甘受騙，今年初上臉書社團「爆料公社」將借貸血淚史PO文公開，呼籲社會大眾不要再上當。高雄地檢署經多月蒐證，日前兵分多路，指揮電信偵查大隊、刑事警察大隊、調查局高雄市調處、憲兵隊等單位，在台北、台中、高雄等地展開搜索，在詐騙集團辦公室及鄭男住處查扣729萬元現金、雙B跑車5輛、詐騙用電腦主機、手機、新人教戰手冊、帳冊等。

警方估計，該詐騙集團不法獲利超過1億4千萬元，鄭男每月光是抽傭就高達100萬元，旗下集團幹部出入更是以雙B名車代步。警方提醒民眾，金管會早已明令禁止各家銀行不得受理代辦公司轉介的借貸案，民眾若有申貸需求，應找合法金融機構。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )