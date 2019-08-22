新媒體「品觀點」發布2020最新民調，結果顯示，蔡英文總統的支持度，在上週領先高雄市長韓國瑜6.6個百分點後，如今蔡英文的支持度仍持續小幅攀升，來到38.7％；反觀韓國瑜支持度已摜破3成至29.2％，雙方差距已達9.5個百分點。

但特別的是，儘管藍營分裂對韓國瑜的支持度會產生衝擊，但是，當該民調針對「韓、蔡、郭柯王結盟」的賽局進行調查時，儘管韓國瑜仍落後蔡英文，但雙方差距立刻縮小至5.8個百分點，是各種賽局差距最近的一種。換言之，在三腳督賽局中，就某種角度來說，「郭柯王」的結盟，對韓國瑜似乎有著微妙的意義。

新媒體「品觀點」自7月中旬以來，已陸續進行6波總統大選民調。第一波民調顯示韓國瑜以41.1％支持度，高於蔡英文的33.7％；第二波韓國瑜以37.2％支持度，勝過蔡英文的34.5％；第三波韓國瑜繼續以39.3％支持度，贏過蔡英文的36％。

但到了8月5日至6日所做的第四波民調，韓、蔡首度出現「死亡交叉」，蔡英文以36.6％支持度，領先韓國瑜的33.8％，雙方差距2.8個百分點；到了上周的第五波民調，蔡英文又進一步以36.7％的支持度，領先韓國瑜的30.1％，差距擴大至6.6個百分點。

到了本周第六波民調，蔡英文支持度小幅上升2個百分點，來到38.7％；韓國瑜則是微幅下跌0.9個百分點，支持度跌破3成至29.2％，雙方差距擴大到9.5個百分點。

值得注意的是，若進一步將鴻海前董事長郭台銘、北市長柯文哲，及藍委王金平等因素納入民調，會發現在「韓vs.蔡vs.柯」的賽局下，支持度依序為蔡英文32.2％、韓國瑜25.8％、柯文哲18.9％。蔡英文與韓國瑜的差距為6.4個百分點

在「韓vs.蔡vs.郭」的賽局下，支持度依序為蔡英文32.1％、韓國瑜24.4％、郭台銘21.6％。蔡英文與韓國瑜的差距為7.7個百分點

在「韓vs.蔡vs.郭柯王結盟」的賽局下，支持度依序為蔡英文30.7％、韓國瑜24.9％、郭柯王陣營為21.4％。蔡英文與韓國瑜的差距為5.8個百分點。

若綜觀上述三項數據，就會發現有個特別的訊號。也就是，當韓、蔡兩強對決時，雙方差距為9.5個百分點；但是，韓、蔡差距最小的賽局，卻是「韓、蔡、郭柯王結盟」，雙方差距立刻縮小至5.8個百分點。

因此，藍營分裂對韓國瑜的支持度雖已造成影響；但在此同時，「郭柯王」的結盟，在三腳督賽局中所產生的化學反應，從某種角度來說，對韓國瑜似乎不一定只有負面效果。

另方面，柯文哲若選總統，因目前支持度不到2成，勝率不高，這恐怕就是目前他無意跳海參選、改推郭台銘入火坑的關鍵原因。

但由於郭台銘、王金平近來頻頻與北市長柯文哲聯繫，成為分裂國民黨團結氣勢的主要力量，因此，有49％泛藍支持者贊成國民黨立即開除郭、王的黨籍。

該民調是在8月19至20日進行，有效樣本為2193份，在95％信心水準下，抽樣誤差為±2.09％以內。

(中時 )