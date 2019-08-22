根據各國代表隊最近熱身賽表現與傷兵狀況，國際籃總(FIBA)更新第2期的男籃世界盃戰力榜，結果充滿爭議性，因為FIBA竟把原本排在第2的塞爾提克，提升到第1，也把奪冠呼聲較高的美國擠到第2，原因竟是1場熱身賽結果！

FIBA會讓塞爾維亞升到世界盃戰力榜首位的主因，就是先前少了約基奇、特奧多西奇兩大主力的塞爾維亞，竟在18000名希臘主場觀眾面前，終場85比80延長擊敗「字母哥」阿提托康波領軍的希臘，爆冷取得這場熱身賽勝利。

至於美國男籃落居第2理由，FIBA給的解釋是，儘管美國實力並未下降，卻因塞爾維亞熱身賽表現太過搶眼，加上美國從未在亞洲舉辦的世界盃摘冠(1978年菲律賓世錦賽第5、2006年日本世錦賽第3)，也沒球隊完成過世界盃3連霸。

世界盃第2期戰力榜依序如下：塞爾維亞、美國、西班牙、法國、希臘、立陶宛、阿根廷、俄羅斯、澳洲、巴西、德國、土耳其、義大利、大陸、突尼西亞、波蘭、加拿大、奈及利亞、捷克、菲律賓、紐西蘭、日本、蒙特內哥羅、伊朗、塞內加爾、波多黎各、多明尼加、安哥拉、南韓、約旦、委內瑞拉、象牙海岸。

中國男籃從第15升到第14的原因是，中國隊接連在熱身賽擊敗安哥拉、波多黎各與克羅埃西亞U20，讓他們在世界盃將以3勝0敗、A組第1晉級聲浪漸高，16強可能遭遇阿根廷、俄羅斯、奈及利亞或南韓，闖進8強既定目標機會不小。

(中時電子報)