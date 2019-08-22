彰化縣環保局與彰化市公所22日執行彰化師範大學寶山校區後方至三清宮附近健行步道緊急防治作業。（吳敏菁翻攝）

彰化縣環保局與彰化市公所22日執行彰化師範大學寶山校區後方至三清宮附近健行步道緊急防治作業。（吳敏菁翻攝）

彰化縣衛生局19日公布新增1例境外移入登革熱個案，疫情調查發現，個案8月8日從菲律賓回國後，除住家及工作地之外，每天到彰化師範大學後方三清宮附近健行步道運動。彰化縣環保局與彰化市公所22日執行彰化師範大學寶山校區後方至三清宮附近健行步道緊急防治作業，並提醒該區仍屬登革熱傳播高風險地區，提醒民眾近日應避免前往。

彰化市人口密度較高，每天前往三清宮附近步道健行者眾多，消息傳出，讓人很緊張，是否疫情會外拓，衛生局已經評估該地方為高風險地點，建議避免於該區活動。若需前往，務必做好防蚊措施，儘可能穿著長袖長褲，裸露皮膚處塗抹含敵避(DEET)防蚊液，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史。

環保局表示，為第一時間減少病媒蚊數量，降低傳染風險，20日立即會同彰化市公所與病媒防治業者進行現場勘查，並張貼噴藥通知與巡視孳生源。這次防治範圍係屬山區，考量地勢起伏、聯外道路和天氣等環境因素影響，彙整各方意見後立刻著手進行人員配置、防治動線及藥品補給作業等規劃。

環保局再次呼籲民眾應主動檢查居家周圍環境並清理居家周圍容易發生積水的容器及場所，落實登革熱防治蚊防四寶─「巡」、「倒」、「清」、「刷」，尤其位於有儲存雨水且用來澆水的菜園農場以及廢棄輪胎，更要特別留意，杜絕病媒蚊孳生與擴散。

(中時 )