明年10月就要換發新式數位身分證。行政院會上午聽取內政部「數位身分識別證-新一代國民身分證換發計畫辦理情形」報告，在蘇揆核定後，新式身分證上設計原則已拍板定案，總經費48億元，有國旗也有國號。但政院今天未公布樣張，正式樣張要等明年4~5月才對外公開。

現行身分使用已經近15年，新的身分證明年即將換發，新式身分證特點，包括置放國旗、卡⽚片名稱定為中華民國國民身分 證REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN) IDENTITY CARD。內政部簡報並指，在明年9月將完成建置製卡中心及製發系統，10月開始進行全面換發。

內政部表示，數位身分識別證把國民身分證與自然人憑證結合在一起，民眾不用額外花錢去申辦自然人憑證，讓大家獲得一張兼具實體世界及虛擬網路世界身分識別的證件，單純作為身分識別，且New eID是自然人憑證的升級版，使用時跟自然人憑證一樣，不會在憑證中留下任何紀錄，也無從監控。

內政部指出，目前初步規劃New eID版面上公開的個人資料採最小化進行設計，晶片所儲存的個人資料與現行紙本身分證相同，不會儲存其他資料，同時個人其他隱私資料（如父母姓名、配偶姓名等）加密保護儲存，使用時需民眾同意並輸入自行設定之密碼及需用機關向本部申請才可讀取欄位，計畫將會在遵循個資揭露最小、隱私保護、資訊自主等原則下進行規劃，預計將於2023年3月完成全台2359萬人換證，計畫總經費約為48億元。

內政部強調，New eID作為身分識別用途，未來民眾利用New eID可隨手取用國家發展委員會推動的各項智慧政府個人化數位優質服務，並達成免臨櫃、免奔波、免提書證、免填寫、不受時空環境限制，可隨時辦理業務等便利服務，使政府倍增服務效能及永續透明治理。

新式數位身分證外顯資料正面僅有姓名、身分證字號、出生日期與照片，背面則有結婚狀態、製證明期、應換領日期、證件號碼條碼、統一編號條碼、機讀區(MRZ)。

卡片特色包括強化雙重防偽，卡色本身耐用10年，有多層融合不剝落褪色、雷射雕刻個人資料，有高解析彩色相片、高端防偽變造技術，含有透明視窗、光影變化箔膜、多重雷射影像。至於晶片部分，封裝後無法取出及側錄，可防止複製偽造。

(中時 )