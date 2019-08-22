2020大選，香港問題成為一大關鍵，各界都認為，蔡英文總統「撿到槍」；前副總統呂秀蓮今表示，不要太相信蔡英文總統，「她讓我們覺得，台灣沒有她是不行的」；「小英（蔡英文總統）若再繼續誇口，香港是因為台灣，台灣因為她，未免太自大、太自負。」

她還強調，不能看到香港亂局就告訴台灣人民，只有蔡可以救台灣，不要被騙了，「我想美國AIT會邀韓國瑜去美國訪問，美國終於也在反省」。

她說，真正保護人民的，要讓台灣每一個人民有保護國家的權利跟武器，也就是信賴人民，不必再信任總統，

呂秀蓮今召開「823東西傳奇」記者會第三屆東亞和平論壇 – 3rd East Asia Peace Forum；她提到，「越來越多的人，覺得不要太相信民進黨，不要太相信蔡英文總統，他讓我們覺得，台灣沒有她是不行的 我很佩服她的本事，她當選時，是民調最高的時候，怎麼會當選2年，民進黨變成人民最討厭的政黨，現在翻身了嗎？」

呂秀蓮說， 蔡的團隊愈落選愈失敗，官位愈大，這樣顛覆民主倫理的領導人。

呂秀蓮提到，大家過去都被政黨綁架，含淚投票，今年她公開呼籲要做自由人，從你的政黨解放出來，不是你的黨提名哪一個就要支持，要做有智慧選民，候選人不要以為你支持哪個政黨，你的黨員就會投票給你。

呂說，「我大膽呼籲，選民不要做任何承諾，還有很好的候選人還沒有出場，政黨初選充滿瑕疵，必還有第二挑戰，誰願意公開支持和平中立，跨黨派以要支持他。」

呂秀蓮表示，「相信蔡總統就是讓大家相信，美國就是支持我，你不投給我要投給誰」，但是三天前總統府應該得到明確警訊，AIT會去高雄看韓國瑜，也表示「歡迎韓國瑜以總統候選人身份去訪問華府」，「我們看到香港很短時間會有很不一樣變化，小英若在繼續誇口，香港是因為台灣，台灣因為他，未免太自大、太自負，大家要相信個人，不要太相信總統」。

(中時 )