教育部103年起推動「產業學院」計畫，讓業界走進學校，學生畢業即就業。據統計，到目前已有78校與1041間企業執行627件計畫，3926位學生畢業後進入合作企業工作。教育部未來要將產業學院普及到技職校院的各系所及課程。

「產業學院」計畫特色是由技專校院與企業合作，對焦業界具體人力需求，以就業銜接為導向，與合作企業開設量身訂做的契合式人才培育課程。每個學程參與學生須達15人，由企業與學校共同規畫1年期或2年期的實作課程及現場實務實習。

教育部今舉行「108年度產業學院計畫成果發表」，次長劉孟奇表示，一般產學合作計畫是將學生送到企業去，而「產業學院」則是讓企業進到學校來。目前已累計3926位學生（約5成）直接留用在合作企業就業，並以正式員工聘用。

南開科大與裕隆集團中智捷公司鎖定未來電動車及車用物聯網產業對於遠端修護人力需求，將智慧車輛修護技術導入校園，由中智捷公司捐贈電動實習汽車，並提供3位業師傳授車輛遠端檢修技術、汽車電腦控制診斷等專業課程。

南開科大產業學院計畫主持人、機械系副教授賴柔雨表示，中智捷公司除了捐贈汽車給學校，也進行技術移轉，在實作課程中，會將故障的汽車放在某個地方，要求學生1個小時內修好開回來，如果修不好，就要推回來。從這項計畫畢業的學生，進入中智捷公司工作的起薪是4萬到4.3萬元。

明新科大結合新竹半導體封測產業聚落在地特色，與欣銓公司合作開設封裝產業專業技術課程，以培育「準員工」為目標。參與這項課程的學生鄭巧筠，已畢業兩年，目前在欣銓公司擔任產線工程師。

鄭巧筠說，參加產業學院課程後，課堂上學到很多各種生產線上的新知與專業知識，大四時如願進入欣銓公司實習，之後成為正式員工，起薪3.4萬元。她認為，產業學院計畫，讓她能求學就業一路暢通。

虎尾科大則與長榮航太公司共同開設「飛機維修產業學程」，由長榮航太提供訓練場地和飛機維修器材，使學生提早與業界接觸，結業學生已有22人至長榮航太擔任維修技師，起薪是3.5萬元到3.9萬元間。

(中時 )