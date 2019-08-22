普遍大眾對於議會的想像應該是嚴肅、正經的場面，不過在紐西蘭這位議長卻帶著自己剛出生的小寶貝上議會，並在議會上公然「奶孩子」。據《鏡報》報導，崔佛馬拉德(Trevor Mallard)分享了一張他抱著孩子坐在自己的議會位置上的照片。當孩子奮力的扭動時，崔佛會用他低沉的嗓音安撫他而當孩子咯咯笑時，崔佛會露出非常溫柔的笑容，儼然一副傻瓜父親的模樣。

雖然崔佛如此溫柔的對待自己的孩子，但是面對其他議員他可就沒這麼心慈手軟了，在今年5月份因為國家黨黨魁西蒙布里奇斯(Simon Bridges)被說發出「農場裡動物」的聲音，與議長崔佛發生了爭執最後還被趕出了國會。西蒙認為崔佛具有一種古怪的魅力，這種魅力有一部份是討喜的但有些時候卻會令人討厭。

其實崔佛並非帶孩子到會議的首例，去年9月紐西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）就帶著女兒去參加聯合國會議。而崔佛的行為，也讓同黨的黨員們紛紛寫下溫暖的祝福。

(中時電子報)