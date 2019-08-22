高雄市長韓國瑜21日應台北市美國商會邀請，北上發表主題演講「從高雄市政到台灣未來—由能源、科技與開放看台灣經濟發展」，只開放2分鐘讓媒體拍攝。不過這段「中英夾雜」的2分鐘開場白曝光後，遭網友譏是「晶晶體」，網紅律師林智群更諷刺說「amazing韓國fish竟然會說這些words」。

21日這場閉門演講預計10分鐘，不過現場只開放2分鐘，隨即請媒體離席。有網友將這2分鐘致詞寫成逐字稿：「今天對我來講是場奇幻之旅，我38年前，當我在大學唸書，晚上上班就在American Club（美僑俱樂部）當Security Guard（保安），白天是student（學生），晚上是American Club Security Guard（美僑俱樂部保安），我的tuition fee，我的大學生活費都是American Chamber pay me（美國商會付給我）。」。

這段中英文夾雜致詞被網友譏笑是「李晶晶體」，網紅律師林智群也在臉書發表想法：

1.他辦的雙語學校是這樣講雙語的嗎？

2.我很amazing韓國fish竟然會說這些words

網友們也紛紛發揮創意，用「晶晶體」接龍：「講得非常Good」、「原來roots（如此）！」、「我的heart很tired」、「喔my嘎的」、「不知在say three small」、「Korea fish 好接地氣喔」。

(中時電子報)