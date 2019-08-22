國民黨總統參選人韓國瑜提出在「人民同意、安全無虞」的條件下，贊同重啟核四，但卻遭新北市長侯友宜打臉是「假議題」。台北市長柯文哲今（22）日酸韓講得條件是廢話，並說如果真要問怎麼做，「我可能認賠殺出了」。

柯文哲說，唉～老實說核四是很頭痛的題目，不過韓講2個條件「人民同意、安全無虞」，這是廢話，哈哈哈哈哈。

至於是否認同侯友宜稱核四是假議題？柯回應，核四真是筆爛帳，現在若說核四確定不蓋，過去投資3000億怎麼辦？他看台電馬上會破產；若繼續蓋，到底要怎麼做？他每次都在演講說時講「有沒有比貪汙更嚴重的事？」他認為，有阿，就是決策錯誤。

柯說，核四七搞八搞、搞到今天這樣子，說實在核四要蓋很困難，他也知道實在太困難，可是也沒人敢出來說「好！停了！不蓋了！」那一宣布過去投資的3000億就要結帳，台電大概就破產。

媒體提問「那你會怎麼做？」柯文哲嘆「唉，你現在問我，我沒答案，這是滿難的題目，但若真要問我，可能就認賠殺出了」。

(中時 )