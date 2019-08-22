國民黨總統參選人韓國瑜提出在「人民同意、安全無憂」兩個前提下，一定重啟核四。新北市長侯友宜昨（21）日稱核四重啟是假議題，今（22）日上午再度表示，面對核四現在實際狀況，燃料棒有一半已經回美國了，且核廢料「你有能力處理嗎？」

侯友宜強調，政府面對困難不是退卻、妥協，面對新北市的核電廠，國家經濟不斷往前走最大的就力量是能源，中央能源政策要非常清楚，要不斷的盤點，「我不反對核電，我最憂慮的是缺電」，缺電了，什麼都沒有了，國家也沒有了。

侯友宜說，燃料棒有一半已經回美國了，還有面對核廢料「你有能力處理嗎？」，一定要面對事實，他不反對核電，但一定要在安全無虞、有能力處理核廢料，才能使用核能，沒有核安、沒有核電。

侯友宜表示，政府一定要告訴民眾，誰確保安全？誰負責營運？要浪費多少錢？防災救災的能力在哪？你來告訴民眾，我們都能做到，就沒問題，但這些都沒有做到，就談重啟核四，就是個假議題。

(中時 )