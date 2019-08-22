根據路透社看到的要求，俄羅斯與中國要求聯合國安全理事會明天開會，討論「美國官員有意研發與部署中程飛彈的聲明」。

莫斯科與北京當局希望安理會15個成員國召開會議，討論議程為「對國際和平與安全構成的威脅」，並要求聯合國裁軍事務高級代表中滿泉（Izumi Nakamitsu）向安理會匯報。

美國五角大廈19日證實，美方在加州聖尼古拉斯島（San Nicolas）試射一枚裝載傳統彈頭的陸基巡弋飛彈，飛彈在飛行超過了500公里後命中目標。這是美國退出中程核飛彈條約（INF）後首度展開相關試射。

美國防部長艾斯培（Mark Esper）今天接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）訪問，被問到這次試射是否在向中國、俄羅斯或北韓傳遞訊息時，表示主要的隱憂是中國。

他說：「我們想要且也有必要確保，我們有能力在中程距離發動攻擊，有能力嚇阻中國的惡劣行徑。」

艾斯培本月訪問澳洲時就曾說，他支持近期於亞洲部署陸基中程飛彈。

針對俄羅斯本月發生的飛彈試射意外，美國官員認為這與俄國超高音速巡弋飛彈計畫有關。艾斯培說：「他們明顯企圖擴大戰略核武，用以應付美國。」他又說，所有這類新型武器都必須涵蓋在未來的戰略武器裁減條約。

他說：「俄羅斯目前可能已把有搭載核彈頭…的INF射程巡弋飛彈對準歐洲，這不是好事。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，美國現已準備好在羅馬尼亞與波蘭部署新的陸基巡弋飛彈，他認為這種局面構成威脅，莫斯科必須有所因應。

美國則說，沒有立即在歐洲部署新陸基飛彈的計畫。

美國本週的試射行動過去為中程核飛彈條約所禁止的。中程核飛彈條約禁止部署射程約500到5500公里的陸基飛彈，為的是縮限兩國臨時發動核武攻擊的能力。

然而，華府2日正式退出1987年與俄羅斯簽署的劃時代中程核飛彈條約，認定莫斯科違反條約，但克里姆林宮否認這項指控。

中國外交部發言人耿爽昨天表示，美國這次試射將引發新一輪軍備競賽和對抗，將對區域與全球安全造成嚴重的負面衝擊。

(中央社)