高雄市長韓國瑜自爆遭國家機器監視，座車疑似被裝追蹤器，引起軒然大波，新聞局長王淺秋也澄清，她未說過引擎蓋有追蹤器。宅神朱學恒在臉書爆粗口「有些事情早就說了，追蹤器如果他X的不確定，不要拿出來嘴…這次追蹤器事件導致韓團隊將領屍橫遍野，堪稱一大悲劇」。

追蹤器事件鬧的沸沸揚揚，新聞局長王淺秋澄清，她未說過引擎蓋有追蹤器，強調「目前是合理懷疑，有些疑似跡證，但不足以成為告訴的要件」。朱學恒則在臉書暗喻「君無戲言」，搞到底下一票死忠幫你辯護的將領公信力全部回到幼稚園，謝龍介還說自己看過追蹤器照片，以後難道不會因為這樣經常被笑嗎？

朱學恒嘆「千軍易尋，一將難得，這次追蹤器事件導致韓團隊將領屍橫遍野，堪稱一大悲劇」。有網友回應「可以開始討論2024的選舉了～2020大勢底定」，不過也有網友留言「賴清德在初選說了什麼宅神你該不會忘了吧？任何人一看就知道。所以沒找到追蹤器並不代表沒有」、「我相信的確有國家機器介入，但韓市長如果有引用錯誤也需出來道歉，也必須拿出證據提告，也請小英總統也要拿出證據，說韓的背後有紅色媒體支持的證據，整個政府機構全力抹黑，抹了兩年多打不倒，利害了小綠綠，相同標準一起檢驗很難嗎？」

(中時電子報)