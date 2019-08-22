桃園市保安警察大隊員警在外形象多以強悍鐵腕著稱，21日下午1名身障者前往保大洽公時，值大門警衛勤務的員警發現，擔心身障者會踢到大門軌道，主動攙扶外，還詢問要洽辦業務，路人見狀拍下，大讚「畫面令人感動！」

保大員警說，擔心該身障者不熟悉洽公辦公室位置，要尋找相當不便，加上辦公室可能又有桌椅等，因此直接帶著身障者到洽公地點。

(中時 )