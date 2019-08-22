鐵漢柔情 桃保大員警這樣做感動路人 12:062019/08/22 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市保安警察大隊員警21日下午主動扶著身障者進入大隊內洽公，有路人見狀拍下照片，稱讚員警的熱心。（賴佑維翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市保安警察大隊員警在外形象多以強悍鐵腕著稱，21日下午1名身障者前往保大洽公時，值大門警衛勤務的員警發現，擔心身障者會踢到大門軌道，主動攙扶外，還詢問要洽辦業務，路人見狀拍下，大讚「畫面令人感動！」 保大員警說，擔心該身障者不熟悉洽公辦公室位置，要尋找相當不便，加上辦公室可能又有桌椅等，因此直接帶著身障者到洽公地點。 (中時 ) #員警 #身障者 #保大 #辦公室 #大門 也許您會感興趣 推薦閱讀 身障者減免牌照稅 國稅局將改為自動免稅 13:262019/08/19 財經 黃國昌不選汐止立委 改由辦公室主任代打 18:392019/08/19 政治 回歸科創板？蔚來汽車創辦人李斌：不實謠言 20:562019/08/19 財經 傳關矽谷辦公室、回科創板 蔚來董座李斌：全是謠言 04:102019/08/20 全球財經 輔具服務社區化 身障者生活不愁 04:102019/08/20 地方新聞 隋棠6款辦公室Look 「深V開到腰」暗藏小心機 14:152019/08/21 時尚 提升中高齡、身障者的生活 南投縣助民眾申請居家無障礙空間 15:482019/08/20 生活 黃國昌指李永萍是樂陞案門神 李永萍籲停止不實指控 17:112019/08/20 政治 男子：有人在耳朵旁講話 嚇得騎到派出所大門 10:462019/08/21 社會 台灣國酒店前嗆韓：選總統先辭高雄市長 13:352019/08/21 政治要聞 社會熱門新聞 恐怖喔 司馬中原同居已婚美魔女 想賣億元起家厝 - 社會 清秀女強暴短腿柯基？「抓姦照」笑翻上萬人 - 社會 咖啡廳女員工操作絞肉機 手掌捲入送醫 - 社會 人妻３Ｐ首戰見夫「金槍不倒」 竟用這狠招…降旗 - 社會 女大生賣雞助家計 外送慘遭性侵棄屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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