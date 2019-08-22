國民黨總統參選人韓國瑜自爆，座車被裝追蹤器「國家機器動得非常厲害！」台北市長柯文哲今（22）日重申，這時代不用追蹤器，媒體的SNG車這麼多，哪需要追蹤器，並酸說「除非你要易容。」

柯文哲表示，這時代不用追蹤器，SNG車這麼多，現在手機又這麼發達，除非你要易容，不然走在馬路上一拍，馬上被上傳，哪裡需要追蹤器？所以說為何要公開透明，「後來想想你不公開透明，每個人都知道你去哪裡，那乾脆公開透明好了」。

媒體問「郭柯王」明（23）日823砲戰紀念公園同台，是否要搶韓國瑜的最大票倉「老兵與鐵桿藍」？柯文哲說，他沒想那麼多，反正北市府每年都辦這活動，這公園很有意義，當年是國民黨北市議員厲耿桂芳跟他建議，當時還跟他抱怨說「馬、郝市長怎麼講都不願意做！」於是他們就叫公園處去找哪個公園可變823砲戰紀念公園，後來就找到這個地方。

針對蔡英文總統明日也將前往金門，是否有PK的意味？柯僅說「不曉得，我們也不知蔡英文行程，你這樣問我無法回答。」媒體追問823公園就在民進黨創黨地點圓山飯店的下方，是否有要較勁？柯搖搖頭說「跟民進黨有什麼關係？吼，想太多！」

(中時 )