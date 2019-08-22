美女畫家熊妤在鉅虹美學館開展「植山理水」作品，帶來嶄新油彩風貌。（盧金足攝）

建築是都市的藝術地標，也是生活美學的櫥窗，「鉅虹美學館」化身為接待中心。（盧金足攝）

鉅虹建設董事長劉品辰熱愛藝術獨樂不如眾樂樂，在單元12打造「鉅虹美學館」做為接待中心，這棟美術館級的空間，21日推出美女畫家熊妤在鉅虹美學館開展「植山理水」作品，帶來嶄新油彩風貌。

台中捷運位在北屯區的機廠，臨近單元12，目前是台中最熱的推案區，總計超過20個建案，也是建築網站在全台搜尋最熱門區域之一，台中市第一條捷運綠線正在試營運，力拚2020年全線通車，很多建商早卡位。

在20多個建案中，劉品辰「藝」枝獨秀，自己的畫作水準已達藝術家，不吝提供創造藝術家舞台，讓住戶有如住在美術館的藝術家」，熊妤開展後，很多人直呼新奇，在台中市有一座私人美術館，賞畫不必到文心中心或美術館，生活中就能與藝術做最親近的距離。

熊妤表示，她完成超過500幅抽象創作，到世界各國城市展出，擅長特製畫筆運用繪製出細如髮絲的線條與飽滿色調，融人東方水墨渲染技法，與大家分享奇幻華麗的油畫作品。

(中時 )