大陸國台辦主任劉結一22日表示，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，極少數台獨分裂分子不斷生事，勾連外部勢力，製造兩岸對立對抗，破壞兩岸同胞交流合作，甚至使用所謂修法等種種手段阻止廣大台灣同胞進行正常交流，他認為大勢不可擋，逆時代潮流而動都注定失敗。

劉結一22日到天津出席第八屆兩岸和平發展法學論壇，他在致詞時指出，要維護台海和平穩定，堅決反對倒行逆施。他表示，兩岸關係好，台灣才會好，廣大台灣同胞才能實現更大的福祉。一個中國原則是兩岸關係的政治基礎，堅持這個原則，兩岸關係就能行穩致遠，台灣同胞就能受益，違背這個原則就會造成兩岸關係緊張動盪，損害台灣同胞切實利益，這是兩岸關係發展歷程反復證明的事實。

劉結一說，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的九二共識，極少數台獨分裂分子不斷生事，加緊勾連外部勢力，製造兩岸對立對抗，破壞兩岸同胞交流合作，甚至使用所謂修法等種種手段阻止廣大台灣同胞進行正常交流，阻止廣大台青來大陸就業發展、追夢築夢，這些行徑嚴重破壞兩岸關係和平發展，嚴重損害台灣同胞的切實利益和兩岸同胞的共同利益，民意不可違、大勢不可擋，與兩岸同胞為敵，逆時代潮流而動都注定失敗。

劉結一表示，去年兩岸貿易額超過2200億美元，人員往來超過905萬人次，今年上半年，大陸批准台商投資專案同比增長21.3％，實際使用台資金額同比增長42％，廣大台灣同胞來大陸實現更好更大發展的勢頭持續增強，他們以實際行動發出了推動兩岸關係走近走好的呼聲，有力回擊了民進黨當局破壞兩岸關係的言行，兩岸法律界有識之士是同胞利益的維護者，是兩岸和平發展的重要守護者，要肩負起激濁揚清，捍衛一個中國原則，反對台獨分裂的共同責任。

(旺報 )