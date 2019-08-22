華裔球星林書豪日前來台為福樂鈣多多牛奶拍廣告，網紅蔡阿嘎也抓緊機會，邀請林書豪擔任重量級來賓錄製「嘎名人尬台語」，考慮到林書豪台語較不熟，蔡阿嘎貼心將內容改成「尬英語」，才能爭取宣傳機會，過程爆笑不斷，中英文各有所長的兩人雞同鴨講，互相逼瘋對方，林書豪不時面露無奈表情和嘆氣模樣，直呼「我頭痛」！

嘗試用英文與林書豪對話的蔡阿嘎，遭到豪哥無情表示，「講中文就可以！」遊戲中途一度崩潰大喊「英文好難我要放棄」，遊戲分成「我最會講English」和「30秒快問快答」兩階段，由林書豪以英文出題、蔡阿嘎配合猜題，每答對一題則能獲得一秒鐘為福樂鈣多多牛奶宣傳的機會。

第一階段遊戲兩人還沒有形成默契，林書豪連比帶劃，用豐富的肢體語言和面部表情解釋英文單字，蔡阿嘎卻頻頻凸槌，林書豪說：「Offence(防守)」，蔡阿嘎卻大喊，「Dolphin(海豚)」，引得眾人啼笑皆非。

第二階段30秒快問快答中，蔡阿嘎更是生動詮釋「英文不夠腦洞來湊」，好脾氣的林書豪也忍不住翻白眼懷疑人生，像是Starter (先發球員)猜成星際大戰(Star War)、Buzzer Beater (零秒出手)猜成巴斯光年(Buzz Lightyear)等，遊戲結束使林書豪鬆了一大口氣，苦笑直呼頭好痛。

林書豪努力贏得了15秒宣傳時間，豪哥說自己也曾像蔡阿嘎一樣矮，因為喝很多牛奶才長高，正要進入宣傳重點時卻被蔡阿嘎打斷，原來是宣傳時間已經到了！在蔡阿嘎全面防守下，豪哥慌張地朝鏡頭舉起鈣多多牛奶大喊，「福樂鈣多多」，不愧為最努力代言人。

(中時電子報)