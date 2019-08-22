立法院6月在臨時會通過《公投法》修法，將公投與大選日期脫鉤；前副總統呂秀蓮相當氣憤，今自爆她非常傷心難過，5月開始，得了3個月的厭食症，暴瘦還脫水住院十天，讓她覺得，越來越不能相信民進黨與總統蔡英文。

呂秀蓮將在8月24日舉辦「第三屆東亞和平論壇」，邀請12國、43位嘉賓討論有關和平中立議題。

她說，蔡總統2016年要競選總統投票前2個月，親自來看她，聽她解釋和平中立理念，讓她說很感動，這是民進黨核心價值，沒理由反對，不過當時蔡說，正當選舉關頭不便節外生枝，不便列為政見，不過只要當選，民進黨當然全力支持，言猶在耳 沒想到蔡當選後，強烈剝奪沒收台灣人民的公投權力，「我的心裡在淌血，不只失望，我是憤怒」。

被問到藍綠政黨總統初選引發紛爭；她說，國民黨陷入嚴重分裂，內亂代表黨員對初選結果並不服氣，也顯示政黨的初選制度不公平、不合理、不放心，但她不管國民黨的家務事；但民進黨初選，確實有嚴重瑕疵，還有待第二階段的挑戰；所以目前民進黨是假象團結、假象民主，大家不要迷信初選結果。

呂強調，過去大家都被政黨綁架，黨員含淚投票，但她今年公開呼籲每個人都要做自由人、做獨立負責智慧的選民，不因為黨提名就一定要支持；選民不要任何承諾，也許還有很好的候選人沒有出場。未來「誰願意支持和平中立，我們會跨黨派來支持他」。

呂秀蓮也呼籲民眾，不必再信任台灣總統，應該給人民最好的民主武器，也就是公投，「我會用我的一生，重新爭取公投權」，和真正希望台灣永久和平民主的朋友一起來實現。

(中時 )