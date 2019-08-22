全球障礙路跑指標「斯巴達障礙跑競賽」，9月21日將在台中洲際棒球場首度舉辦STADION體育館賽事，廣發英雄帖歡迎各路英雄好漢來參加。（陳世宗攝）

全球障礙路跑指標「斯巴達障礙跑競賽」，9月21日將在台中洲際棒球場首度舉辦STADION體育館賽事。賽道結合健身器材與障礙物，總長5公里沿途設置跑、跳、擲、攀、爬等20項障礙挑戰關卡；市長盧秀燕22日說，這是體力、耐力、更是意志力的競賽，盼傳達不畏艱難、永不放棄的精神。

斯巴達障礙跑為近年出現的新型態障礙賽，以泥濘、高牆、繩索等障礙風靡全球冒險好手，台中市政府運動局、寬魚國際股份有限公司、寬寬整合行銷及World Gym世界健身俱樂部攜手合作，22日舉辦「2019斯巴達障礙跑競賽Stadion體育館賽事」記者會，台中洲際棒球場作為首場競賽場館。

盧秀燕表示，斯巴達障礙跑競賽引進台灣多年，運動局在台中第一次引進，第一場體育館級賽事9月21日將在台中洲際棒球場引爆，預計全球將有4500位選手參加；另外還有陪同教練，可達8000人的規模，是場相當精采賽事，未來持續引進更多酷的運動，讓台中變成一個很酷的城市。

運動局長李昱叡說，斯巴達障礙跑競賽事在全世界46個國家舉辦過，現在距離比賽還有1個月時間，基本體能包含心肺耐力、肌力都要調整，一般慢跑、長跑都是需要的，歡迎民眾到國民運動中心、健身房進行重量及體能的調整；他也會參加歡迎民眾一起挑戰自我。

記者會現場特設置藥球、跳箱兩項關卡，消防局組成「市政府代表隊」，與World Gym教官組成的隊伍，搶先體驗關卡進行PK，展現活力與體力。活動大使創作歌手王大文，化身「斯巴達野獸隊長」號召各界一起來挑戰；他表示，曾靠著運動走出低潮期，期待比賽當天能和大家跑在一起。

(中時 )