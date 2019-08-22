台北市長柯文哲昨（21）日下午主持公安督導會報，質疑酒店業者為什麼不顧違規仍營業，揚言自己到店家消費、了解狀況。今（22）日被問及何時要去酒店，柯文哲表示「意思是說長官要去看，給他們壓力，長官要檢查！」

市府聯合稽查小組今年3月前共列管9家不合格且未改善的場所。其中「凱冠名店（原富都名店）」未辦妥酒吧業許可就營業，今年6月被複查仍經營酒吧業，同時還違反《建築法》，因此裁罰6萬元並限期3個月內改善，9月28日後將複查；「晶都名店（原全盛名店）」同業也是未辦妥酒吧業許可即營業、也違反《建築法》，限期3個月改善，8月27後將複查。

柯文哲昨質疑，如果開一間酒店裝潢需要3000萬，業者怎麼敢？除非他很有把握，除非跟誰很熟，這區誰在管？接著他要求「我去消費一下，會後把地址交到市長室來！」

柯文哲今日則表示，那是要給他們壓力啦，意思說長官要去看一下，該拆的藥區，不要排拆，長官要來檢查。

媒體問要去酒店，「夫人陳佩琪會不會生氣？」柯僅笑說「不會啦，陳佩琪不會管我這種事！」

(中時 )