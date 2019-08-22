24歲高先生，是位碩士生，因課業繁重長時間使用電腦，加上健身房重訓重量過重等錯誤訓練，導致肩頸部更酸痛、肩頸活動僵硬，3年多來飽受疼痛之苦，試過針灸及復健熱敷、電療等但效果有限，按摩推拿也只能暫時舒緩，最後接受超音波導引下肌筋膜剝離術，經過麻醉後將整塊肌肉硬塊剝鬆，並配合復健姿勢的調整，迄今復原良好，解決長期的疼痛困擾。

根據調查研究顯示約50~60％的人，一生中有過肩頸痠痛的經驗，隨著年齡與生活壓力的增加，發生率有逐漸增高的趨勢。引起肩頸痠痛的原因很多，約有85％的頸痛是因為肌肉或是韌帶傷害而引起的，另有50％的人可能患有肩頸部肌筋膜疼痛症候群，主要的症狀是肩頸部肌肉痠痛、僵硬、且常有壓痛點。

新光醫院復健科陳文玲主任表示，高先生平時就是電腦高使用族群，本來想透過重訓運動來訓練自己的肌肉，但由於本身肩膀的穩定度不好，結果用錯肌肉，加上一周練五天，使得肩頸嚴重酸痛，連手都抬不起來，即便睡覺時也十分疼痛，近年由於重訓運動風行，復健科門診中因而就醫的病患多了一、二成。

陳文玲指出，肩頸部肌肉長期過度使用，肌肉韌帶容易疲勞緊繃僵硬，導致發炎痠痛，為肩頸肌筋膜疼痛症，一般的治療方式，例如服用消炎藥、熱敷、電療等無法改善下，醫師會觸診到激痛點，也就是痛哪裡打哪裡的乾針或針灸，但也因無法精準定位來確認位置或進針深度，效果短暫易復發。超音波導引肌筋膜剝離可精準定位並將整層肌筋膜放鬆，可避開內臟及血管，避免內臟傷害，是肩頸痠痛治療的新選擇。

陳文玲提醒，民眾使用電腦及3C用品時應隨時注意姿勢，維持正確坐姿及站姿，避免頭部前傾，勿維持同一姿勢超過30分鐘，當肩頸肌筋膜疼痛期間太長時，最好尋求醫師診治。

(中時 )