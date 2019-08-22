警花協助施姓女子找到女兒。（馮惠宜翻攝）

日前傍晚太平區1名10歲施姓小女童因母親經營檳榔攤生意忙碌，當時女童肚子已餓到飢腸轆轆，懂事的她怕打擾母親工作，自行徒步想到附近買東西吃，結果東西還沒買到，一場傾盆大雨小女童急忙躲雨，結果迷失方向找不到回家的路，太平派出所員警獲報巡邏發現順利助其返家，著急的母親一看到女兒趕緊相擁而泣，讓協助倆人的員警感到心疼，也深感人民保母的責任。

太平警分局太平派出所巡佐林經祥及警員陳稚允，日前下午6點多執行巡邏勤務，巡經長億六街與永富街口附近，忽有一女子著急的向員警揮手。經瞭解原來是女兒走失了，施姓女子急忙向員警表示，因自己經營檳榔攤，因貨物進出及招呼客人一時忙碌，忙完回過神來就發現女兒不見蹤影，在店內裡外都翻遍，天空又下著大雨，陳姓女警趕緊安撫婦人情緒，隨後就積極的在附近巷弄搜尋，約30分鐘就發現1女童瑟縮在某大樓的騎樓下，一比對就是施姓女子的女兒。

警方側面瞭解，原來小女童晚餐時間肚子已餓到飢腸轆轆，看到母親還在忙，貼心的她怕打擾母親工作，就自行外出買晚餐，不料瞬間大雨加上天色昏暗就迷失方向，好在員警熱心協助，才結束這場驚魂記，母女倆一見到面隨即相擁而泣，也讓員警動容。

(中時 )