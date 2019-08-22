新學期開始，又到了準備考研究所的熱季（註：大陸考研是每年年底）。由於大陸大學或圖書館總是一座難求，催生新行業「收費自習室」，類似台灣早年流行過的「K書中心」，1小時約6元人民幣（約合新台幣26.6元）起跳，使用者有學生也有社會人士，生意相當好；物價高昂的上海1小時更要價15元人民幣（約合新台幣66.6元），不少準備各種職業資格考試的上班族前來消費。

根據陸媒報導，大陸公共圖書館必須一大早起床占座位，而咖啡廳則有吵雜、出入人士複雜、座椅不適合長時間讀書等缺點；更重要的是圖書館和咖啡廳都有時間限制。有商人嗅到商機，「收費自習室」因應而生，目前大陸一線城市和省會城市大多都有這類服務，有的甚至24小時營業。

收費自習室多是格子間，儲物櫃、wifi、按摩椅和可調節的燈光等設施一應俱全，還準備微波爐和冰箱，方便顧客自帶食物加熱；為了確保讀書環境，會要求使用靜音滑鼠和耳機，手機等電子設備必須全部調成靜音模式，不得在自習室內飲食、說話，若不遵守將予以警告和勸出。

為什麼不在家裡看書，而要選擇付費自習室呢？安徽省合肥市24歲的馮小姐表示，自己就業後打算考教師資格證，但平日在家「誘惑」太多，總是靜不下心來好好讀書，於是花了2000元辦了一張卡，「一想到是花錢來自習的，就覺得不能浪費一分一秒的時間。」

「工作日白天少一點，晚上和周末通常滿座。」一位上海自習室負責人表示，消費者8成是20幾歲上班族，他們有一定的消費能力，在各種「短期衝刺」的職業資格考試備考期，會願意花錢來較好的環境自習。他表示，日本此類自習室登記在冊的就有四、五百家，目前廣州、成都等多地也出現收費自習室，「上海是一座愛學習的城市，相信不久的將來，上海會有更多此類自習室。」

(旺報 )