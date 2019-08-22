大陸的獨立學院今年也刮起漲價風！湖南省日前公布政策，表示鑒於獨立學院「培養成本逐年增加」，准許適當提高學費標準，漲價以後一年學費約1萬2000元到1萬8000元人民幣（下同）之間，是公立大學學費約一年5000元的兩、三倍；廣東也有20所獨立學院漲價，最高漲幅超過30％。陸媒表示，獨立學院漲價是不得已，因為有些獨立學院根本沒有獲得政府補助。

獨立學院指的是普通大學出「品牌」、民間組織出資的高等教育。根據《21世紀經濟報道》，湖南省發改委日前發布《關於調整我省獨立學院學費標準的通知》，獨立學院2019年秋季開學起新生學費標準是：農林、文史哲理類1萬2500元；經法教管類1萬2700元；工科體育類1萬3000元；醫藥類1萬5000元；新聞傳播類1萬6000元；表演藝術類1萬8000元。

廣東的情況，在調查的24所獨立學院中，漲價的有20所，其中部分只是略微調整價格，大部分的漲價幅度則在2000到3000元之間。例如今年剛剛升級的廣州科技職業技術學院，大學部學費最低2萬3800元，專科學費最低1萬8000元；而2018年該校專科學費最低是1萬3000元，漲幅不低。

為什麼獨立學院學費漲價？「主要還是成本上漲，」一位專家表示，獨立學院一般都是民辦的，公立學校只是給品牌授權，但是獨立學院一般拿不到政府補貼，必須自負盈虧。

例如根據一份電子科技大學中山學院2018年度收支預算總表，財政撥款約10％；但大多數的獨立學院並無財政撥款，以廣東中山大學新華學院2017年學年預算收入、支出總況表為例，所有收入都來自於學費和住宿費。

這和公立大學形成鮮明對比。例如2019年華南師範大學部門預算顯示，財政撥款收入7億9895萬元，就占總收入39％。

「獨立學院的情況與公辦大學、中外合辦大學不同。」上述專家表示。不能說獨立學院的辦學品質不如公辦，這要看股東的投入情況；有些股東投入很多，師資、硬體都很好，教學品質也不錯，所以收費較高。

(旺報 )